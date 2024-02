Gabor Vosteen – The Fluteman Show la Fileuse Loos, vendredi 16 février 2024.

Gabor Vosteen – The Fluteman Show Gabor, clown musical, dévoile de nouvelles facettes de la flûte à bec. Qui aurait pu penser que les mots « génie musical » et « flûte à bec » pouvaient être prononcés dans une même phrase ? Vendredi 16 février, 20h00 la Fileuse Tarifs : 6/5 €

Dans ce spectacle, Gabor, clown musical, dévoile de nouvelles facettes de la flûte à bec, que le monde n’a jamais entendues ou vues auparavant. Qui aurait pu penser que les mots « génie musical » et « flûte à bec » pouvaient être prononcés dans une même phrase ?

Le Fluteman réussit à combiner l’absurdité de jouer de l’un des instruments de musique les plus simples – la flûte à bec – avec une habileté époustouflante, pour en faire un one-man-show hilarant incluant tous les tubes classiques, et plus encore. À l’aide d’une sélection de flûtes en plastique, d’une flûte électrique rock, de la seule flûte à bec léopard au monde et de nouvelles idées audacieuses, Gabor Vosteen part en mission, unissant Bach, Paganini, la musique pop et sa propre musique avec une incroyable drôlerie pour créer un univers original. Préparez-vous à voir un maître à l’œuvre et, en même temps, à rire à gorge déployée.

En lever de rideau, les élèves de la classe de flûtes du Conservatoire à Rayonnement Communal.

la Fileuse 81 rue Maréchal Foch 59120 LOOS Loos 59120 Nord Hauts-de-France

