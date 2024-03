Gabor et les chapeaux rouillés Vervins, samedi 6 avril 2024.

Gabor et les chapeaux rouillés Vervins Aisne

Gabor et les Chapeaux Rouillés est un spectacle complet mêlant chansons, musique,théâtre, poésie et fantastique une invitation au rêve, au voyage et au bonheur que vous ne serez pas prêts d’oublier.

Gabor et les Chapeaux Rouillés est une comédie musicale qui allie la danse, le chant, la musique qui nous amène à réfléchir sur ce qui est essentiel dans la vie. A la fois drôle, émouvant, dynamique et interactif, ce spectacle spectacle ravit les petits et les grands. Cette proposition très aboutie a été créé par une troupe d’Aulnoye Aymeries. Elle tourne cependant dans toute la France et est joué dans de grande salle. Nous l’avons découvert au festival d’Avignon. Nous vous garantissons un grand moment de bonheur.

La réservation et l’achat des places se fait en ligne via le site Helloasso https://www.helloasso.com/associations/le-reservoir-02/evenements/gabor-et-les-chapeaux-rouilles-1 88 8 .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06 15:00:00

fin : 2024-04-06 17:00:00

Place Papillon

Vervins 02140 Aisne Hauts-de-France reservoir02@gmail.com

