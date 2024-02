GABLE SALLE JEAN CARMET Allonnes, samedi 6 avril 2024.

C’est peu dire qu’en vingt ans, Gaëlle, Mathieu et Thomas ont un peu tout fait, tout parcouru, contaminant de leur belle folie les petites et les grandes scènes d’Europe et d’ailleurs. Toujours en débord de la scène pop française, qui lui doit beaucoup, le trio normand s’était fait plus rare depuis trois ans et la fin de leur tournée Comicolor, ciné-concert joué plus d’une centaine de fois. Pour réinvestir cette ingénierie foutraque, cet art du joyeux chaos qui ont fait leur signature, les GaBLé ont pris du temps. Deux ans de composition et la contribution de camarades de jeux, parmi lesquels le tourangeau Funken.Plus profond que ses prédécesseurs, impressionnant dans sa production et son travail d’arrangements, PiCK THe WeaK est un album bienfaisant, un doudou sur lequel on pourra longtemps compter. Mais c’est aussi l’exercice de conscience d’un groupe qui, pour pénétrer le temps qui passe, le retenir encore dans ses filets, a su dépasser ses doutes, retrouver le goût de l’urgence et des retrouvailles.

Tarif : 11.00 – 13.00 euros.

Début : 2024-04-06 à 20:30

SALLE JEAN CARMET 5 BOULEVARD D’ANJOU 72700 Allonnes 72