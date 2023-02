GABILOLO VOYAGE DANS LES NUAGES HUMOUR ET INTERACTIVITE ! THEATRE DE JEANNE, 19 février 2023, NANTES.

GABILOLO VOYAGE DANS LES NUAGES HUMOUR ET INTERACTIVITE ! THEATRE DE JEANNE. Un spectacle à la date du 2023-02-19 au 2023-04-12 14:30. Tarif : 10.0 à 10.0 euros.

Théâtre d’humour interactif et musical à partir de 2 ans De Catherine Degay, mise en scène par Jérémy Martin Avec Christophe Valério et Aurélia Izarn-Berger Humour, musique et interactivité pour le jeune public ! Gabilolo est enfin de retour dans une aventure très haut dans le ciel ! Gabilolo a emprunté un avion à un ami sans le lui dire et, surtout, sans savoir piloter : double bêtise qui se termine en catastrophe sur un nuage. Comment va-t-il retourner sur terre ? L’Etoile Polaire pourra-t-elle l’aider ? Mais quand un extraterrestre et un cosmonaute décideront de s’en mêler, ça va tout compliquer ! Il faudra compter sur l’aide d’Iris l’arc-en-ciel et, comme toujours, sur celle des enfants. Un voyage féérique aux confins du ciel avec des chansons, de l’humour et la participation des enfants. Gabilolo est un personnage clownesque aux cheveux et au nez rouge, imaginé par Catherine Degay. C’est un personnagegai, naïf et malin à la fois, gourmand, râleur, curieux, tendre et inventif quand il s’agit de faire des sottises qui, heureusement, sont toujours réparées. Les enfants l’aiment beaucoup et s’identifient à lui, d’autant qu’ils ont la possibilité à plusieurs occasions de participer à l’intrigue. Ils sont ainsi persuadés d’avoir aidé au dénouement de l’histoire et d’avoir sauvé notre héros de ses embrouilles. La recette des précédents opus reste la même : humour omniprésent, intrigue accessible, dialogues simples mais efficaces, musiques entraînantes et, surtout, sollicitation des enfants pour faire avancer l’histoire. Comme précédemment, Gabilolo reste identifié comme le héros maladroit de l’histoire, et la comédienne l’accompagnant devient tour à tour étoile polaire, extra-terrestre ou cosmonaute, entre autres ! À l’instar des précédentes, cette aventure de Gabilolo promet son lot de fous rires et d’émerveillement auprès d’un jeune public conquis. EUR10.0 10.0 euros

THEATRE DE JEANNE NANTES 5 RUE SALORGES Loire-Atlantique

