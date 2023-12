TRAIL « COURSE À PIED NATURE » Gabian, 17 mars 2024, Gabian.

Gabian Hérault

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-17 09:00:00

fin : 2024-03-17

L’association Tutti inseme 34 organise le « Trail de la Resclauze » au profit de l’association France Alzheimer Hérault. LA THONGUE : 17 km 493 D+ départ à 9h/ 15€. LA LÈNE : 11 km 330 D+ départ 9h10/10€. LA RANDONNÉE : 11 km 330 D+ départ 9h10/ 10€. LA FAMILIALE : 4.5 km 90 D+ départ 9h-9h15/2.50€. Pour les courses, inscriptions en ligne sur www.ats-sport.com ou par mail..

L’association « Tutti inseme 34 » organise un trail et propose 2 parcours.

Un parcours de 11 km avec 340 de dénivelé et un parcours de 17km avec 450 de dénivelé. Une marche qui empruntera le tracé du 11 km, ainsi qu’une balade familiale de 4.5 km aux alentours du village.

Les inscriptions : sur le site ATS SPORT. Pour 17 km : 15€ jusqu’au 18 février, puis 17 jusqu’à la clôture des inscriptions au 15 mars 2024 minuit. Inscription possible sur place pour 20€.

Pour le 11 km et la randonnée : 10€ jusqu’au 18 février, puis 12 jusqu’à la clôture des inscriptions au 15 mars 2024 minuit. Inscription possible sur place pour 15€. Pour la famille : 2.50€ sur place.

Gabian 34320 Hérault Occitanie



Mise à jour le 2023-12-12