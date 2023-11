CHORALES « LOS BRAMAÏRES » DE BÉZIERS – « À QUOI SERT UNE CHANSON » Gabian, 15 décembre 2023, Gabian.

Gabian,Hérault

Le Cercle Occitan Gabianenc organise une soirée humanitaire avec un concert de la Chorale « Los Bramaïres » de Béziers qui nous régalera avec ses chansons et ses valeurs fondées sur la tolérance, l’humanité, la fraternité, le partage et le plaisir de chanter ensemble à 18h30 à l’église de Gabian. Entrée au chapeau au bénéfice du Secours Populaire de Béziers. Pas de réservation..

2023-12-15 18:30:00 fin : 2023-12-15 . .

Gabian 34320 Hérault Occitanie



The Cercle Occitan Gabianenc is organizing a humanitarian evening with a concert by the « Los Bramaïres » choir from Béziers, who will delight us with their songs and values based on tolerance, humanity, fraternity, sharing and the pleasure of singing together at 6:30pm in the church in Gabian. Hats off to Secours Populaire de Béziers. No reservation required.

El Cercle Occitan Gabianenc organiza una velada humanitaria con un concierto del coro « Los Bramaïres » de Béziers, que nos deleitará con sus canciones y sus valores basados en la tolerancia, la humanidad, la fraternidad, el compartir y el placer de cantar juntos a las 18.30 h en la iglesia de Gabian. Entrada con sombrero a beneficio del Secours Populaire de Béziers. No es necesario reservar.

Der Cercle Occitan Gabianenc organisiert einen humanitären Abend mit einem Konzert des Chors « Los Bramaïres » aus Béziers, der uns mit seinen Liedern und Werten, die auf Toleranz, Menschlichkeit, Brüderlichkeit, Teilen und der Freude am gemeinsamen Singen beruhen, verwöhnen wird. Das Konzert findet um 18:30 Uhr in der Kirche von Gabian statt. Eintritt mit Hut zugunsten der Secours Populaire de Béziers. Keine Reservierung.

Mise à jour le 2023-11-14 par OT AVANT-MONTS