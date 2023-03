FOIRE DU TERROIR Gabian Catégories d’Évènement: Gabian

Hérault

FOIRE DU TERROIR, 7 mai 2023, Gabian . FOIRE DU TERROIR Place du Commandant Terrisse Gabian Hérault

2023-05-07 – 2023-05-07 Gabian

Hérault . Foire du terroir de 9h30 à 18h sur la place du Commandant Terrisse. De nombreux exposants participeront à cette foire locale. Producteurs régionaux et Artisans d’Art, animeront toute la journée les rues de Gabian pour promouvoir les produits de notre terroir. Possibilité de restauration sur le village et parking. Foire du terroir de 9h30 à 18h sur la place du Commandant Terrisse. De nombreux exposants participeront à cette foire locale. Producteurs régionaux et Artisans d’Art, animeront toute la journée les rues de Gabian pour promouvoir les produits de notre terroir. Possibilité de restauration sur le village et parking. +33 4 67 24 65 18 Gabian

dernière mise à jour : 2023-03-14 par

Détails Catégories d’Évènement: Gabian, Hérault Autres Lieu Gabian Adresse Place du Commandant Terrisse Gabian Hérault Ville Gabian Departement Hérault Tarif Lieu Ville Gabian

Gabian Gabian Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/gabian /

FOIRE DU TERROIR 2023-05-07 was last modified: by FOIRE DU TERROIR Gabian 7 mai 2023 Gabian Hérault Place du Commandant Terrisse Gabian Hérault

Gabian Hérault