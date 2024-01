LE CERCLE OCCITAN GABIANENC – « SOIRÉE LECTURE ET DÉBAT » Gabian, vendredi 9 février 2024.

Le Cercle Occitan Gabianenc organise une soirée lecture débat en Français donnés par Florence FERRARI sur son ouvrage « Le dernier Comte Cathare » à 18h30 à la salle des fêtes. Le Languedoc au XIII siècle « La Croisade des Albigeois » telle qu’on la présente, est en fait une guerre de conquête fratricide de 70 ans ou le Languedoc sous la Bannière des comtes de Toulouse Raymond VI puis Raymond VII lutte contre le roi de France et le Vatican. Un livre qui porte un éclairage historique sur le Catharisme et l’esprit frondeur du Languedoc. Apéritif offert. Entrée au chapeau. Pour ceux qui le désirent la soirée sera prolongée par un repas sur réservation, vins à discrétion pour un prix de 16€ par personne. Merci d’apporter vos verres et couverts. Sur réservation

Ancienne Route de Roujan

Gabian 34320 Hérault Occitanie beabou.24@orange.fr



