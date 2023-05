La Gabastonnaise Foyer rural, 14 mai 2023, Gabaston.

9h : circuit VTT de 34 km.

9h05 : marche et ou VTT sur 8 ou 14 km..

2023-05-14 à ; fin : 2023-05-14 . .

Foyer rural Rue du Castet

Gabaston 64160 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



9am: 34 km mountain bike circuit.

9:05 am: walking and or mountain biking on 8 or 14 km.

9.00 h: circuito de bicicleta de montaña de 34 km.

9.05h: senderismo y/o bicicleta de montaña sobre 8 o 14 km.

9:00 Uhr: 34 km lange Mountainbike-Runde.

9.05 Uhr: Wanderung und oder Mountainbike über 8 oder 14 km.

Mise à jour le 2023-04-19 par OT Nord Béarn