Marché de Noël Gabarret, 16 décembre 2023, Gabarret.

Gabarret,Landes

Les enchantements de Noël vous donnent rendez-vous à Gabarret ! Vous trouverez des artisans pour la décoration ou pour faire des cadeaux, producteurs pour se régaler à table, et de nombreuses animations pour les (grands) enfants avec des contes et chants de Noël, ….

2023-12-16 fin : 2023-12-16 18:00:00. .

Gabarret 40310 Landes Nouvelle-Aquitaine



The enchantments of Christmas await you in Gabarret! You’ll find craftspeople to decorate your home or make gifts, producers to serve up a feast at the table, and plenty of entertainment for (older) children with Christmas tales and carols, …

Los encantos de la Navidad le esperan en Gabarret Encontrará artesanos para decorar su casa o hacer regalos, productores para servir un festín y mucha animación para los niños (mayores) con cuentos y villancicos navideños, …

Der Weihnachtszauber lädt Sie nach Gabarret ein! Sie finden Kunsthandwerker für die Dekoration oder zum Schenken, Produzenten, um sich am Tisch zu verwöhnen, und zahlreiche Animationen für (große) Kinder mit Weihnachtsgeschichten und -liedern, …

Mise à jour le 2023-10-25 par OT Landes d’Armagnac