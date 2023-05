Courses de Chevaux Hippodrome, 8 mai 2023, Gabarret.

7 courses au programme ce lundi à l’hippodrome de Gabarret. A partir de 14h30, 5 courses galop et 2 courses trot.

Mais on vous attend à midi pour un repas champêtre à la Bergerie « Nathalie Desoutter » avec au menu : Salade mixte et charcuterie, Rouelle de porc grillée avec ses haricots blancs cuisinés, Fromage et Dessert (vin et café compris).

2023-05-08 à ; fin : 2023-05-08 . EUR.

Hippodrome

Gabarret 40310 Landes Nouvelle-Aquitaine



7 races on the program this Monday at the Gabarret racecourse. From 2:30 pm, 5 gallop races and 2 trot races.

But we wait for you at noon for a country meal at the Bergerie « Nathalie Desoutter » with the menu: Mixed salad and cold cuts, Grilled pork wheel with its cooked white beans, Cheese and Dessert (wine and coffee included)

7 carreras en el programa de este lunes en el hipódromo de Gabarret. A partir de las 14.30 h, 5 carreras de galope y 2 de trote.

Pero le esperamos a mediodía para una comida campestre en la Bergerie « Nathalie Desoutter » con el menú: Ensalada mixta y embutidos, Lomo de cerdo a la parrilla con sus judías blancas cocidas, Queso y Postre (vino y café incluidos)

am Montag stehen auf der Pferderennbahn von Gabarret 7 Rennen auf dem Programm. Ab 14:30 Uhr finden 5 Galopprennen und 2 Trabrennen statt.

Aber wir erwarten Sie um 12 Uhr zu einem ländlichen Essen in der Bergerie « Nathalie Desoutter » mit folgendem Menü: gemischter Salat und Aufschnitt, gegrillter Schweineroulade mit gekochten weißen Bohnen, Käse und Dessert (Wein und Kaffee inbegriffen)

Mise à jour le 2023-04-26 par OT Landes d’Armagnac