Gabarre toute Saint-Amand-en-Puisaye, dimanche 4 février 2024.

Des potiers font revivre la tradition ancestrale de la vente des pots le long de la Loire. Un documentaire sera diffusé le dimanche 4 février à 18h00, dans la salle de l’Ancienne Halle de Saint Amand en Puisaye,

(Angle de la route de Cosne et de la Grande Rue). En présence des potiers vous découvrirez les acteurs de cette descente de Loire et le formidable intérêt qu’ils suscitent. C’est la tradition potière de Puisaye, l’image de notre village et du territoire qui sont mis en avant grâce à leur talent et leur énergie! .

Ancienne Halle

Saint-Amand-en-Puisaye 58310 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté mairie-saint-amand-en-puisaye@orange.fr

