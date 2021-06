Meung-sur-loire Port du Bout du monde Meung-sur-Loire Gabarre toute ! Port du Bout du monde Meung-sur-loire Catégorie d’évènement: Meung-sur-Loire

Le collectif « Les Amis de la poterie Cadet Gaubier » organise une descente de Loire de Cosne sur Loire à Nantes avec un chargement de pots confectionnés par des artisans potiers. Cette pratique de commercialisation de la poterie n’est plus pratiquée depuis 150 ans environ ! En accompagnement du marché, des panneaux informatifs seront positionnés sur le port lors de chaque escale. Des animations seront aussi proposées comme un atelier « découverte » de la terre où tour à tour les potiers du collectif assureront une approche de l’argile par des exercices simples et pédagogiques. Cette démarche écologique vise également à sensibiliser autour d’un mode de transport à très faible impact polluant, pour maintenir une Loire vivante où l’homme peut y trouver sa place. Arrivée le mercredi vers 18h30, départ le jeudi à 16h00 Marché potier itinérant, en gabarre sur la Loire ! Port du Bout du monde Quai Jeanne d’Arc, Meung-sur-loire Meung-sur-loire

