Soirée animée basque aux vignobles Latorse Gabaron La Sauve, 16 décembre 2023, La Sauve.

Participez à une soirée animée basque aux vignobles Latorse, en présence de Pierre Oteiza (producteur et artisan du Pays Basque). Profitez d’un buffet composé de charcuterie basque de la vallée des Aldudes (Avec un petit plus gourmand : un jambon de Kintoa AOP découpé au couteau, médaille d’Or au Concours de Paris 2023), de spécialités de magret de canard fumé, de fromage de brebis et chèvre et d’un gâteau basque de la maison Pariès. Le tout sera accompagné de vins des vignobles Latorse..

Gabaron Vignobles Latorse

La Sauve 33670 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Join us for a lively Basque evening at the Latorse vineyards, in the presence of Pierre Oteiza (producer and craftsman from the Basque Country). Enjoy a buffet of Basque charcuterie from the Aldudes valley (with a gourmet twist: a knife-cut PDO Kintoa ham, gold medal winner at the Paris 2023 competition), smoked duck breast specialties, ewe’s and goat’s cheeses and a Basque cake from Maison Pariès. All accompanied by wines from the Latorse vineyards.

Disfrute de una animada velada vasca en los viñedos de Latorse, en presencia de Pierre Oteiza (productor y artesano del País Vasco). Disfrute de un bufé de charcutería vasca del valle de Aldudes (con un manjar especial: jamón DOP Kintoa cortado a cuchillo, ganador de la medalla de oro en el concurso París 2023), especialidades como magret de pato ahumado, quesos de oveja y cabra y un pastel vasco de la casa Pariès. Todo ello acompañado de vinos de los viñedos de Latorse.

Nehmen Sie an einem animierten baskischen Abend in den Weinbergen Latorse teil, in Anwesenheit von Pierre Oteiza (Produzent und Handwerker aus dem Baskenland). Genießen Sie ein Buffet mit baskischen Wurstwaren aus dem Aldudes-Tal (Mit einem kleinen Gourmet-Extra: ein mit dem Messer geschnittener Kintoa-Schinken AOP, Goldmedaille beim Concours de Paris 2023), Spezialitäten aus geräucherter Entenbrust, Schafs- und Ziegenkäse und einem baskischen Kuchen aus dem Hause Pariès. Dazu werden Weine aus dem Weingut Latorse serviert.

