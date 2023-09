« Bain de fôret » avec Alexandra Cornet Lassept Gabaron La Sauve, 30 septembre 2023, La Sauve.

La Sauve,Gironde

Cap sur la détente. Le bain de forêt (Shinrin Yoku en japonais) est une immersion guidée pendant laquelle on change de rythme et on se laisse guider pour vivre des expériences de pleine présence. Lors de cette séance, nous alternerons entre marche lente et silencieuse, exercices sensoriels ludiques, temps de relaxation et d’échanges. Le Shinrin Yoku est une belle et riche occasion de se reconnecter pleinement à soi et avec la nature. Au Japon, les bains de forêt sont recommandés au moins une fois par semaine. Il faut dire que les bienfaits du Shinrin Yoku (bain de forêt en japonais) sont nombreux : détente/relâchement profond physique et mental du stress, des états d’anxiété, amélioration du sommeil, renforcement du système immunitaire, et maintient de notre santé globale et rechargement de ses batteries. Alors prêt(e) à découvrir l’Entre-deux-Mers autrement ?.

2023-09-30 fin : 2023-09-30 12:30:00. EUR.

Gabaron Vignobles Latorse

La Sauve 33670 Gironde Nouvelle-Aquitaine



The way to relaxation. Forest bathing (Shinrin Yoku in Japanese) is a guided immersion during which we change pace and let ourselves be guided to experiences of full presence. During this session, we’ll alternate between slow, silent walking, playful sensory exercises, relaxation and conversation. Shinrin Yoku is a rich opportunity to reconnect fully with oneself and with nature. In Japan, forest bathing is recommended at least once a week. The benefits of Shinrin Yoku (Japanese for forest bathing) are numerous: deep physical and mental relaxation/relaxation from stress and anxiety, improved sleep, strengthening of the immune system, and maintenance of our overall health and recharging of our batteries. So, are you ready to discover the Entre-deux-Mers in a different way?

Ponga rumbo a la relajación. El baño de bosque (Shinrin Yoku en japonés) es una inmersión guiada durante la cual cambias de ritmo y te dejas guiar para experimentar la presencia plena. Durante esta sesión, alternaremos paseos lentos y silenciosos, ejercicios sensoriales lúdicos, relajación y compartir. Shinrin Yoku es una maravillosa oportunidad para reconectar plenamente con uno mismo y con la naturaleza. En Japón se recomienda tomar baños de bosque al menos una vez a la semana. Los beneficios del Shinrin Yoku (baño de bosque en japonés) son numerosos: profunda relajación física y mental/relajación del estrés y la ansiedad, mejora del sueño, un sistema inmunológico más fuerte y el mantenimiento de nuestra salud en general y la recarga de nuestras baterías. Entonces, ¿está listo para descubrir el Entre-deux-Mers de una manera diferente?

Kurs auf die Entspannung. Das Waldbad (Shinrin Yoku auf Japanisch) ist ein geführtes Eintauchen, bei dem wir unseren Rhythmus ändern und uns führen lassen, um Erfahrungen der vollen Präsenz zu erleben. Während dieser Sitzung wechseln wir zwischen langsamem und stillem Gehen, spielerischen Sinnesübungen, Entspannungszeiten und Austausch ab. Shinrin Yoku ist eine schöne und reichhaltige Gelegenheit, sich wieder voll und ganz mit sich selbst und der Natur zu verbinden. In Japan wird das Waldbaden mindestens einmal pro Woche empfohlen. Die Vorteile von Shinrin Yoku (Waldbaden auf Japanisch) sind zahlreich: tiefe körperliche und geistige Entspannung von Stress und Angstzuständen, besserer Schlaf, Stärkung des Immunsystems, Erhaltung der allgemeinen Gesundheit und Aufladen der Batterien. Sind Sie also bereit, das Entre-deux-Mers auf andere Weise zu entdecken?

Mise à jour le 2023-09-19 par OT de l’Entre-deux-Mers