G.U.I.D • Groupe Urbain d’intervention dansée Tour Montparnasse Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

G.U.I.D • Groupe Urbain d’intervention dansée Tour Montparnasse, 14 juillet 2022, Paris. Du jeudi 14 juillet 2022 au samedi 16 juillet 2022 :

samedi

de 09h30 à 10h30

vendredi

de 18h00 à 19h00

jeudi

de 18h00 à 19h00

. gratuit sous condition Gratuit sauf ascension Paris Montparnasse

Autre rendez-vous unique à partager avec Angelin Preljocaj, les propositions du Groupe Urbain d’Intervention Dansée à découvrir dans trois lieux de la capitale. Autre rendez-vous unique à partager avec Angelin Preljocaj, les propositions du Groupe Urbain d’Intervention Dansée à découvrir dans trois lieux de la capitale. Créé en 1998 par le Ballet Preljocaj, le G.U.I.D. parcourt les villes et mène la danse dans des sites inattendus en présentant des extraits du répertoire d’Angelin Preljocaj. Le G.U.I.D. rayonne ainsi dans l’espace public, des gares aux places de marché en passant par les cours d’écoles, pour faire découvrir la danse contemporaine au plus grand nombre. Il accompagne aussi parfois le Ballet Preljocaj sur certaines de ses tournées. C’est le cas ici où le G.U.I.D. s’invite dans trois lieux parisiens comme des incursions chorégraphiques impromptues. Les danseurs, spécialement choisis pour ce projet, sont aguerris aux méthodes du chorégraphe et portent avec brio non seulement ses œuvres, mais aussi sa volonté de proximité avec le public. Les extraits de pièces révèlent le goût d’Angelin Preljocaj pour une écriture exigeante, sa rigueur et l’inventivité formelle de ses spectacles. Et à l’issue de chaque représentation, les danseurs se prêtent au jeu des questions-réponses avec les spectateurs. Distribution Chorégraphie Angelin PreljocajResponsable artistique Guillaume SiardChoréologue Dany LévêqueRépétiteurs Déborah Casamatta, Guillaume SiardDanseurs Déborah Casamatta, Alice Comelli, Bastien Gache, Alfredo Gottardi, Solène Hérault, Baptiste MartinezProduction Ballet PreljocajLe G.U.I.D. bénéficie du soutien de la Fondation d’Entreprise du Crédit Agricole Alpes-Provence Tour Montparnasse 33 avenue du Maine 75015 Paris Contact : https://www.parislete.fr/fr/le-programme/guid-angelin-preljocaj

Détails Catégories d'évènement: île de France, Paris Autres Lieu Tour Montparnasse Adresse 33 avenue du Maine Ville Paris

