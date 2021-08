Sénas Mairie de Sénas Bouches-du-Rhône, Sénas G.U.I.D (GROUPE URBAIN D’INTERVENTION DANSÉE) Mairie de Sénas Sénas Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

le samedi 18 septembre

Créé en 1998, le Groupe Urbain d’Intervention Dansée parcourt les villes de la région et mène la danse dans des lieux inattendus, en présentant des extraits du répertoire d’Angelin Preljocaj. Les danseurs, spécialement choisis pour ce projet, sont aguerris aux méthodes du chorégraphe et portent avec brio non seulement ses oeuvres, mais aussi sa volonté de proximité avec le public. Les extraits de pièces révèlent le goût d’Angelin Preljocaj pour une écriture exigeante, sa rigueur et l’inventivité formelle de ses spectacles, le tout se conjuguant avec sa volonté d’offrir la danse à tous. À l’issue de chaque représentation, les danseurs se prêtent au jeu des questions avec les spectateurs. Soyez au rendez-vous ! Danse Contemporaine Mairie de Sénas place Victor Hugo 13560 Sénas Sénas Bouches-du-Rhône

2021-09-18

