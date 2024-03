« G.R.A.I.N, Histoire de Fous » | Théâtre Salle des fêtes Le Sporting 33720 Podensac Podensac, samedi 13 avril 2024.

Début : 2024-04-13 20:30

Fin : 2024-04-13 21:00

G.R.A.I.N, Histoire de Fous, une farce sur la représentation de la folie et la folie de la représentation.

« De toute façon, on nous prend déjà pour des fous alors autant en profiter, non ? » Patrick, Acte V, scène 3

Marie-Magdeleine, jeune comédienne en formation, arrive au G.R.A.I.N, le Groupe de Réhabilitation Après un Internement ou N’importe, une association pour « usagers bipolaires », pour animer un stage de théâtre le temps d’une folle journée.

Un spectacle qui repose sur la porosité de cette frontière entre moquerie et compréhension, décence et démence, méfiance et acceptation, jusqu’à questionner le spectateur sur son propre « grain ».

Salle des fêtes Le Sporting, Allée Georges Montel, 33720 Podensac

Titre du spectacle : G.R.A.I.N, Histoire de fous

Écrit et joué par : Marie-Magdeleine

Coécrit et mis en scène par : Julien Marot

Durée du spectacle : 1h35

Public conseillé : familial à partir de 12 ans

Tarif unique 10 euros

Salle des fêtes Le Sporting 33720 Podensac 6 allée Montel 33720 Podensac Podensac 33720 Gironde