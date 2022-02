G.R.A.I.N Espace culturel Saint Clément, 24 février 2022, Craon.

G.R.A.I.N

Espace culturel Saint Clément, le jeudi 24 février à 20:00

Une comédienne en herbe, Marie-Magdeleine, débarque au G.R.A.i.N. (Groupe de Réhabilitation Après un Internement ou N’importe) pour y animer un stage de théâtre. Accueillie par une directrice un peu nymphomane, elle rencontre une galerie de personnages plus bancals les uns que les autres. Au milieu de ces schizophrènes et autres bipolaires, sans artifices et avec un simple tabouret, la vive énergie de la comédienne nous est transmise dans un seule en-scène percutant. Une incarnation juste et vibrante sur la folie et ses représentations. Dans le cadre du Contrat Local de Santé, le spectacle sera suivi d’un regard croisé avec une professionnelle de la santé mentale, Teodora Moldovan, psychiatre au Centre Hospitalier du Haut-Anjou et au Centre Médico-Psychologique de Craon. Écrit et mis en scène par : Marie-Magdeleine & Julien Marot Jeu : Marie-Magdeleine

Tarifs : 13 € / 11 € / 9 € / 7 € / 5 € / 3 € Pass famille : 29 € pour 2 adultes + 1 à 3 enfants Renseignements et réservations : 02 43 09 19 89 / culture@paysdecraon.fr

Un spectacle déjanté et totalement décalé qui distille avec fraîcheur et humour une histoire de fous.

Espace culturel Saint Clément Place Saint Clément Craon Mayenne



