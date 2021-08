G.R.A.I.N. Centre socioculturel François Rabelais, 22 janvier 2022, Changé.

G.R.A.I.N.

Centre socioculturel François Rabelais, le samedi 22 janvier 2022 à 20:30

Cette fois, elle débarque au G.R.A.I.N. (le Groupe de Réhabilitation Après un Internement ou N’importe), préfabriqué brinquebalant où elle devra animer un stage de théâtre le temps d’une folle journée… Dès son arrivée, on lui présente le lieu et chacun des patients, souffrant de troubles de la personnalité. Pendant près d’1h30, avec un talent fou et une énergie débordante, la comédienne incarne près d’une dizaine de personnages avec une virtuosité hallucinante. En un clin d’œil, elle change d’expression, de voix, de posture et c’est alors toute une galerie de personnages qui prend vie sous nos yeux ! Entre humour et émotion, on est plongé dans cet univers de bipolaires, dépressifs et autres schizophrènes qui nous livrent toute leur humanité et leur souffrance à travers le talent de cette comédienne hors du commun ! Théâtre Compagnie Mmm [compagniemmm.com](https://compagniemmm.com) _Écriture et mise en scène : Marie-Magdeleine et Julien MAROT_ _Jeu : Marie-Magdeleine_ _Régie : Joseph SOMMIER_

Tarif plein : 12 € / Adhérents : 10 € / Réduit : 8 € / – 12 ans : gratuit

Après « La Famille vient en mangeant » Marie-Magdeleine revient avec un nouveau seule-en-scène, petite pépite des Festivals Off d’Avignon mais aussi de Châlons dans la rue ou Aurillac !

Centre socioculturel François Rabelais 1, place Victor Hugo 72560 Changé Changé Sarthe



