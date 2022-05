G.I.G.N., 14 mai 2022, .

G.I.G.N.

2022-05-14 17:30:00 17:30:00 – 2022-05-15

Groupe d’intervention globalement nul

“L’insécurité revient ? Eux aussi !”



Leur mission : ils feront l’impossible pour s’en souvenir. Leur force : la solidarité sauf pendant la pause goûter. Leur but : trouver un problème à chaque solution.



4 membres d’un commando présentent une démonstration de mission d’entrainement : descente en rappel, chutes, combats, escalades et autres techniques (rarement) maîtrisées révèlent bientôt quelques problèmes de compréhension dans l’équipe…



Spectacle de rue burlesque, muet et en couleur.



Avec en alternance : Alexis Delmastro, Hélène Larrouy, Laurent Bonnard, William Courtais, Fred Séchet, Martin Ortiz, Greg Lackovic, Jérôme Jolicart…

Production : Carnage Productions

Soutien à la création : Festival Eclat, Aurillac, 2000



Durée : 1h

Tout public

Création 2000, plus de 800 représentations en France et dans le monde entier



• Samedi 14 mai à 17h30 au Parc Longchamp, en partenariat avec la mairie du 4/5.

• Dimanche 15 mai à 17h30 au Parc Bagatelle, en partenariat avec la mairie du 6/8.



Les 20 ans du Daki Ling – Festival Tendance Clown #17

G.I.G.N. (Groupe d’intervention globalement nul) à découvrir les 14 et 15 mai dans le cadre des 20 ans du Daki Ling et Tendance Clown.

Les 20 ans du Daki Ling – Festival Tendance Clown #17

dernière mise à jour : 2022-04-28 par