Nancy Nancy Meurthe-et-Moselle, Nancy G.I.F – FESTIVAL D’IMPROVISATION Nancy Nancy Catégories d’évènement: Meurthe-et-Moselle

Nancy

G.I.F – FESTIVAL D’IMPROVISATION Nancy, 19 novembre 2021, Nancy. G.I.F – FESTIVAL D’IMPROVISATION Nancy

2021-11-19 19:00:00 19:00:00 – 2021-11-21 17:00:00 17:00:00

Nancy Meurthe-et-Moselle G.I.F Impro | Générateur d’Impros Festives – 4ème édition Le générateur d’impros festives, c’est une manière de partager des spectacles, des ateliers et surtout de la bonne humeur ! Festival d’Improvisation : place à l’éphémère! Un lien unique entre les troupes de Nancy et d’ailleurs pour découvrir l’Art de l’imprévu. Le tout édulcoré avec des expositions, concerts, ateliers et une bonne dose de bonne humeur. Pouvoir donner de l’espace à des concepts nouveaux et en marge de ce qu’on a pour habitude de voir en impro. Faire se rencontrer des joueurs de différents horizons et mettre en valeur la richesse du théâtre d’improvisation : c’est ça la 4ème édition du GIF. Vendredi 19 NOV (20h-00h) + 20h | JOYEUSES FUNÉRAILLES (SPECTACLE) + 21h15 | TERMINUS (SPECTACLE) + 22h30 | ILS (SPECTACLE) + AFTER Samedi 20 NOV (10h-00h) + 10h | ATELIER DÉCOUVERTE DE L’IMPRO (RÉSERVATION OBLIGATOIRE) + 16h | MATCH des ados (GRATUIT) + 20h | LIMBO OF MEMORY (SPECTACLE) + 21h15 | LES BONNASSES (SPECTACLE) + 22h30 | ELLES (SPECTACLE) + AFTER Dimanche 21 NOV (15h-17h) + 15h30 | ATELIER DE DESSINS (POUR GRANDIR ENFANTILLAGES AVEC VOS DESSINS) + 16h | ENFANTILLAGES (SPECTACLE) + 16h45 | GOÛTER (OFFERT) Vendredi et samedi, c’est 3 spectacles qui seront présentés chaque soir avec des concepts réunissant des personnes d’un peu partout et surtout d’ailleurs pour donner à chacun de quoi passer un bon moment. Du rire, des rencontres, de la légèreté, des imprévus, de l’amour, des jeux et tant d’autres choses encore. Le Générateur d’Impros Festives – Une manière de montrer à quel point l’improvisation est interactive et dépend de l’instant. Montrer aux gens ce qu’elle peut être : un saut dans le vide, une bonne gifle, une chute tout en douceur, un plongeon élégant ou même une bonne grosse bûche… même si nous avons souvent l’idée de là où nous voulons aller, nous ne savons jamais réellement ce que sera finalement la suite. 3 jours – 8 spectacles 5 euros / pass 1 spectacle 9 euros / pass 1 soirée 15 euros / pass 3 jours +33 6 17 46 30 98 A C

Nancy

dernière mise à jour : 2021-11-10 par

Détails Catégories d’évènement: Meurthe-et-Moselle, Nancy Autres Lieu Nancy Adresse Ville Nancy lieuville Nancy