SPL ILLIADE (Lic.1/1120355/56/57) présente GIULIANO GABRIEL – UNE TOUCHE D’OPTIMISME – LES MOORINGS – LE MANGE BALDi Mauro Swing, c’est un mélange à priori antinomique mais débordant de vitalité, capable d’enthousiasmer les natures les plus frileuses et de libérer les énergies, les passions lors des concerts. Le quintet s’autorise des digressions musicales avec franchise et maîtrise son art autant que les influences dont il s’inspirent. Ils se produisent depuis plusieurs années sur les plus grandes scènes européennes. Assister à un concert de Di Mauro Swing c’est vivre un pur moment de bonheur, de partage, de fête, où seuls règnent le plaisir de jouer et la sincérité. Une Touche d’Optimisme

L’ILLIADE ILLKIRCH GRAFFENSTADEN 11 Allée François Mitterrand Bas-Rhin

