Saint-Herblain Onyx Loire-Atlantique, Nantes Fyrs – Saison Onyx Onyx Saint-Herblain Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Fyrs – Saison Onyx Onyx, 27 janvier 2022, Saint-Herblain. 2022-01-27 au Club Onyx

Horaire : 20:30

Gratuit : non 10 €BILLETTERIES :- www.theatreonyx.fr- à l’accueil à la Harlière, 9 rue de Charente, St-Herblain (derrière la Maison des Arts) – du lundi au vendredi de 12h30 à 18h et 1 heure avant le début des représentations- par téléphone au 02 28 25 25 00 au Club Onyx Concert. Tristan Gouret nous guide dans un univers intime, fragile et sincère, débordant d’amour et de mélancolie. Il raconte, au travers des morceaux, la violence d’un premier deuil et la destruction d’un monde imaginaire parfait, les étapes qui font de lui le jeune homme qu’il est devenu et la perte d’une innocence si précieuse. 1er EP : Lost Healing, sorti le 26 mars 2021 Fyrs est accompagné par Trempolino dans le cadre du programme 360, soutenu par la région des Pays de la Loire. Onyx adresse1} Centre Saint-Herblain 44800 Centre 02 28 25 25 00 http://theatreonyx.fr/ billetterie.onyx@saint-herblain.fr 02 28 25 25 00 https://www.theatreonyx.fr/programme

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Onyx Adresse 1 Place Océane Ville Saint-Herblain lieuville Onyx Saint-Herblain