Fyreaningar : concert de Ljodahâtt Caen, 20 novembre 2021, Caen.

Fyreaningar : concert de Ljodahâtt 2021-11-20 20:00:00 – 2021-11-20 Comédie de Caen 32 Rue des Cordes

Caen Calvados

La Comédie de Caen accueille une pièce dans son nouveau théâtre des Cordes.

La fatigue c’est beaucoup plus que la fatigue. Cet état qui hante la littérature de Beckett à Handke est une épreuve bien réelle qui affaiblit physiquement et psychiquement. Ces moments de vulnérabilité, chacun les traverse sans toujours les écouter, ni se les avouer. La comédienne Ludmilla Dabo (Harlem Quartet, Portrait de Ludmilla en Nina Simone) s’est souvent sentie prisonnière de cette fatigue : elle a fait le choix de l’exposer, de la revendiquer et de la transformer sur scène avec cinq femmes dans un cabaret revigorant. Elle est convaincue que ces tiraillements intérieurs qui nous fragmentent et nous épuisent vont trouver dans cette forme leur juste expression et qu’à travers leurs chansons elle obtiendra un cocktail énergétique capable de déjouer la fatigue, de la partager et de l’interroger. My Body is a Cage est une sorte de manifeste joyeux, une invitation à ouvrir les yeux et à se défatiguer collectivement. Ludmilla Dabo fait désormais partie de l’ensemble artistique de la Comédie de Caen.

Source et crédits photo : Comédie de Caen

Plus d’informations et réservations sur le site de la Comédie de Caen.

accueil@comediecaen.fr +33 2 31 46 27 29 https://www.comediedecaen.com/

