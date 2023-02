FX Demaison – Di(x)vin(s) THEATRE SEBASTOPOL, 27 avril 2023 00:00, LILLE.

FX Demaison – Di(x)vin(s) FX DEMAISON – "DI(X)VIN(S)". Un spectacle à la date du 2023-04-27 au 2023-11-16 20:00. Tarif : 37.0 45.0 euros.

THEATRE SEBASTOPOL LILLE Nord . FX Demaison présente son tout nouveau spectacle. Plus qu’un one man show, il revient sur scène avec un quatrième spectacle intime mêlant confidences et personnages. Ce passionné nous parle avec gourmandise de dix bouteilles en fil rouge. L’année ou l’origine de ces crus servent uniquement de prétexte pour un voyage dans le temps et dans l’espace. Les souvenirs du comédien se mêlent aux nôtres. FX nous parle dse choses que l’on vit et des verres que l’on vide. Ces bouteilles le racontent, nous racontent. La dégustation devient réflexion sur notre drôle d’époque. En nous conviant à sa table, FX titille nos papilles et nos neurones. Ivresse de mots garantie. Olympia Productions Spectacle à consommer sans modération.

Olympia Productions

Spectacle à consommer sans modération

