FWCD – Bal Bruno Le Grizzly Ancienne salle communale Troinex
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FWCD – Bal Bruno Le Grizzly Ancienne salle communale Troinex, samedi 16 mars 2024.
FWCD – Bal Bruno Le Grizzly FWCD – Bal Bruno Le Grizzly Samedi 16 mars, 20h00 Ancienne salle communale
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2024-03-16T20:00:00+01:00 – 2024-03-16T23:59:00+01:00
Fin : 2024-03-16T20:00:00+01:00 – 2024-03-16T23:59:00+01:00
Ancienne salle communale Chemin Emile-Dusonchet 2 1256 Troinex Troinex 1256 Genève