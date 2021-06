Paris Terrasse du Trabendo Paris Fuzzy Vox • Whacks / Take Me Out Terrasse du Trabendo Paris Catégorie d’évènement: Paris

Le Supersonic est de retour pour sa deuxième édition hors les murs « Take Me Out ». Des concerts, des dj sets, des foodtrucks, des parties de baby-foot, des vinyles en plein air ! FUZZY VOX (Garage rock – Joinville Le Pont) « Fuzzy Vox est vivant ; mieux encore, il se porte merveilleusement bien. Après avoir annoncé sa dissolution fin 2020, trollant par la même occasion une bonne partie de ses fans dépités, le trio parisien emmené par Hugo Fabbri mettait rapidement fin à la farce en annonçant la sortie en ce début d’année du divin « Program & Control ». Enfant désiré de la pop culture, du rock’n’roll et de la déconne, le troisième disque des Joinvillais pimpe son garage rock détonnant de refrains brit pop branchés sur du 20 000 volts. » (IndieMusic) https://fuzzyvox.bandcamp.com/music WHACKS (Garage Rock – Paris) Sales gosses par excellence, les WHACKS n’en font qu’à leur tête. Quand ils ne sont pas en hiatus pour cause d’os brisés, c’est avec joie qu’ils s’empressent de charrier le bordel dans le sillage de leurs concerts mouvementés. Refrains entrainants, cynisme enjoué et voix cassées au rendez-vous. https://thewhacks.bandcamp.com/ DJ SET Satisfaction par Alex Croq Mac et Ed Bertram https://open.spotify.com/playlist/01iuLDa0olRlOwP23sErRB Infos pratiques : Vendredi 2 Juillet 2021 de 19h à 2h

Entrée gratuite (dans la limite des places disponibles)

En plein air, sur la terrasse du Trabendo (211 avenue Jean Jaurès 75019 Paris)

Buvette et Foodtrucks sur place : CB only Situation sanitaire : Veuillez svp respecter la distanciation physique entre vous, porter votre masque tout au long de la soirée et vous laver les mains régulièrement (du gel hydroalcoolique est à votre disposition). Le virus circule toujours, il est important de continuer à respecter les gestes barrières encore quelques temps… comme ça nous pourrons voir le Supersonic et le Trabendo rouvrir tout bientôt. Concerts -> Rock Terrasse du Trabendo 211 Avenue Jean Jaurès Parc de La Villette Paris 75019

