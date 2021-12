île de France Fuzzy Vox • Ginger Fear • Stubborn Trees Catégorie d’évènement: île de France

Supersonic : Concerts gratuits, nuits rock et disquaire à Paris. Découvrez de nouveaux groupes FUZZY VOX « Fuzzy Vox est vivant ; mieux encore, il se porte merveilleusement bien. Après avoir annoncé sa dissolution fin 2020, trollant par la même occasion une bonne partie de ses fans dépités, le trio parisien emmené par Hugo Fabbri mettait rapidement fin à la farce en annonçant la sortie en ce début d’année du divin « Program & Control ». Enfant désiré de la pop culture, du rock’n’roll et de la déconne, le troisième disque des Joinvillais pimpe son garage rock détonnant de refrains brit pop branchés sur du 20 000 volts. » (IndieMusic) GINGER FEAR Audoniens et fiers de l’être, Ginger Fear quitte le 9 3, franchit le prériph’ et vient crier sa différence aux parisiens : « Ginger Power !!! » STUBBORN TREES Rock durable Un peu de biologie dans une bio de groupe : les stubborn trees constituent cette catégorie d’arbres qui poussent là où bon leur semble et traversent les obstacles qui encombrent leur chemin. C’est, en filigrane, ce que racontent les chansons de Stubborn Trees : avancer, ne rien regretter… Roots, le deuxième EP des Stubborn Trees, paraîtra le 12 novembre 2021 et sera précédé de la sortie du clip de Carpe Diem, premier single de nouvel opus dès le 15 octobre. Contact : https://www.facebook.com/events/1965193596992912 Concert;Musique

