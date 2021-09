FUZZY LOGIC Brasserie Communale, 18 septembre 2021, Marseille.

FUZZY LOGIC

Brasserie Communale, le samedi 18 septembre à 20:30

Le son de Fuzzy Logic est un mélange d’électro, house et techno, trempé de textures luxuriantes. Avec 5 EP et plusieurs singles à son actif, chacun explorant différents styles, on ne peut pas facilement classer sa musique. Sa performance en live mêlée de synthétiseurs, de percussions et de voix, offre une expérience immersive organique en constante évolution. Son 4ème EP, ‘Mrs You’, existe quelque part entre le dancefloor et le pays des rêves. Contient les remix de French 79, Audio Pervert et Diapositive, L’EP a été bien reçu par les médias. Son dernier EP, ‘Space in Time’ est sorti sur le fresh label marseillais, ‘Omakase Records’ avec un clip envoûtant qui transporte le spectateur au cœur du cosmos. Clip ‘Space in Time’ – [https://youtu.be/860hAB5u-Cg](https://youtu.be/860hAB5u-Cg) Clip ‘Mrs You’ – [https://youtu.be/Ac6JvedyS_s](https://youtu.be/Ac6JvedyS_s) Liens utiles – [https://linkr.bio/fuzzylogic](https://linkr.bio/fuzzylogic) 18/09 20h30 – 23h

Brasserie Communale 57 Cours Julien, 13006 Marseille Marseille Bouches-du-Rhône



2021-09-18T20:30:00 2021-09-18T23:00:00