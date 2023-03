FUZZ PALOMA – GRANDE SALLE, 7 mars 2023, NIMES.

PALOMA (PLATESV-R-2020-011763 & 011766 & 011767) PRESENTE CE SPECTACLE Fuzz, c’est le « side project » de Ty Segall et Charles Moothart, psyché garage de San Francisco, dérangénervé et aussi lourd qu’un Black Sabbath. Ici, le chouchou de Paloma, TINALS et Come On People chante à la batterie et impressionne. Après l’indétrônable “II” sorti en 2015, Fuzz reprend les choses là où il les avait laissées. En 2020, Le power trio signe son grand retour dans une verve légendaire avec “III”; ici les instruments rugissent sans demi-mesure ni fioriture, la batterie martèle, le rock, parfois punk, garage, toujours puissant, envoie sans jamais faiblir d’intensité. Ty Segall veille au grain et conserve sa robustesse malgré les années, toujours aussi vigoureux. Le décor est posé, la messe est dite !PMR: 0411940010 Fuzz

PALOMA – GRANDE SALLE NIMES 250 chemin de l’aérodrome Gard

