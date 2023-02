FUZZ + 1ERE PARTIE LE TEMPS MACHINE – GRANDE SALLE JOUE LES TOURS Catégories d’Évènement: Indre-et-Loire

Après II, sorti en 2015, Fuzz a signé son grand retour en 2020 avec III et vient enfin faire sa tournée française ! Les instruments rugissent, la batterie martèle, le rock, parfois punk, garage, toujours puissant, envoie sans jamais faiblir d'intensité. Accompagné par Charles Moothart et Chad Ubovic, Ty Segall veille au grain !

LE TEMPS MACHINE – GRANDE SALLE
JOUE LES TOURS
45-49 rue des Martyrs
Indre-et-Loire

Date: 13 mars 2023, 19:30
Tarif: 19.8 euros

Lieu: LE TEMPS MACHINE - GRANDE SALLE
Adresse: 45-49 rue des Martyrs
Ville: JOUE LES TOURS
Departement: Indre-et-Loire

LE TEMPS MACHINE - GRANDE SALLE JOUE LES TOURS Indre-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/joue-les-tours/

