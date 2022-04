FUZI à La Place : installation graffiti et exposition La Place Paris Catégories d’évènement: île de France

Fuzi, artiste et tatoueur légendaire, est le deuxième artiste invité à réaliser une fresque sur mesure pour MODULES, le nouveau concept d’installation graffiti de La Place. Une série d’artistes se succéderont tout au long de l’année pour faire vivre cet art au coeur du lieu. FUZI est un artiste français issu du graffiti, internationalement reconnu pour son style atypique baptisé «ignorant style» qu’il s’est évertué à propager pendant de nombreuses années quasi exclusivement sur trains et métros. Dans les années 2000 il passe des métros aux corps humains en transposant son art aux tatouages. Il s’impose sur la scène internationale comme la référence du genre, tatouant son style atypique et instinctif sur la peau de Scarlett Johansson, Diplo, Justice, Kavinsky ou les peintres Os Gemeos. Artiste multidisciplinaire, FUZI a écrit une quinzaine de livres ; réalisé de nombreuses pochettes d’albums, et a collaboré avec des marques célèbres comme directeur artistique, consultant et illustrateur. Ses œuvres ont été exposées à travers le monde lors d’expositions à Londres, Paris ou New-York et publiées dans les plus grands magazines Lifestyle comme Complex, Purple ou Hypebeast notamment. Il partage aujourd’hui sa vie entre la Californie où il réside et Paris sa ville de cœur. Fuzi : installation et graffiti dans le hall de La Place jusqu’au 10 mai 2022.

Bar ouvert du mardi au samedi de 15h à 20h.

