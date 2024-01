FUZEKIN Le Baiser Salé Paris, vendredi 23 février 2024.

Le vendredi 23 février 2024

de 19h00 à 20h55

.Public adolescents adultes. payant Tarif web : 20 EUR

Pass soirée : 30 EUR

Tarif Jeunes / Demandeurs d’emploi : 10 EUR

Tarif adhérent Paris Jazz Club : 15 EUR

Entre jazz, du groove, de l’électro-métallo-noise…un groupe rempli de surprise!

Fuzekin, c’est un groupe de jazz, mais c’est surtout trois potes qui se branchent, font trembler les murs, se débranchent, et disparaissent comme ils sont arrivés. Du jazz, du groove, de l’électro-métallo-noise…la légende dit qu’ils auraient inventé le bruit. Leurs influences jungle et nu-soul empoisonnent l’air frais avec des harmonies jazz et des rythmes funk/soul. Une musique moderne et rythmée, tantôt planante, tantôt violente, avec et sans distorsion…

Le Baiser Salé 58 Rue des Lombards 75001 Paris

Contact : https://www.lebaisersale.com/ https://www.facebook.com/lebaisersale/ https://www.billetweb.fr/fuzekin-19h001

FUZEKIN – 19h00