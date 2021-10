Paris La Petite Halle île de France, Paris Fuzati – Le Très Jazz Club La Petite Halle Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Fuzati – Le Très Jazz Club La Petite Halle, 21 octobre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le jeudi 21 octobre 2021

de 20h à 0h

gratuit

« Il n’y a que là qu’on peut écouter ça » Chaque mois, Fuzati, directeur artistique du label de réédition Le très jazz club s’empare des platines de la Petite Halle pour des sélection jazz érudites, exclusivement sur vinyles. Il propose ses exigeantes sélections lors de DJ Sets joués au Worldwide Festival de Gilles Peterson, en Suisse, en Belgique ou à Tokyo et, bien sûr à sa résidence mensuelle à La Petite Halle de la Villette depuis 2018. C’est un immense plaisir de le retrouver sur scène le 21 octobre pour découvrir une sélection pointue et érudite (vinyl only). Événements -> Soirée / Bal La Petite Halle 211 Avenue Jean Jaurès Paris 75019

