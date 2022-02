Fuv’Eau : Le mois de mars au fil de l’eau Fuveau, 5 mars 2022, Fuveau.

Fuv’Eau : Le mois de mars au fil de l’eau Fuveau

2022-03-05 – 2022-03-26

Fuveau Bouches-du-Rhône Fuveau

Vivez ce mois de mars au fil de l’eau : les services culturels en partenariat avec les associations et institutions spécialisées vous concoctent divers événements pour réfléchir ensemble à cette ressource fondamentale, pour s’émerveiller de son éclat, pour mieux la connaître, la protéger et la préserver.

Dans le cadre de la journée mondiale de l’eau, le mardi 22 mars.



La ville de Fuveau s’associe à Gréasque pour vous proposer ce programme :

Samedi 5/03

• 10h : inauguration des expositions : bibliothèque (Exposition du 04 au 26/03)

• 11h : Conférence sur “L’histoire de l’Eau à Fuveau” par Daniel GOUIRAND – salle du Conseil – Résa resafuveau@gmail.com

• 12h30 : vernissage exposition Fuv’Art “Au fil de l’eau” – salle du conseil (Exposition du 05 au 12/03)

• 20h30 : théâtre « Histoire d’Eau » – Cercle St Michel – Résa 06 09 96 62 89



Dimanche 06/03

• 18h : théâtre « Histoire d’Eau » – Cercle St Michel – Résa 06 09 96 62 89



Lundi 07/03

Exposition “Zones humides/zones précieuses” – Hall de la Mairie jusqu’au 25/03



Vendredi 11/03

• Visite du domaine du Tholonet réservée au Bel Âge – Tarif 54€ (Bus et repas) Résa 04 42 65 65 03



Samedi 12/03

• 9h : Balade au fil de l’eau ; Résa Office de Tourisme 04 42 50 49 77



Mercredi 16/03

• 13h45 : Balade du Grand Vallat de La Marine par Colinéo ; Résa Office de Tourisme 04 42 50 49 77



Samedi 19/03

• 9h30-12h30 : Balade par Secrets d’Ici “Gorges de l’Infernet”- Tarif 12€ (gratuit – 7ans) – Résa Office de Tourisme 04 42 50 49 77

• 14h Carnaval sur le thème de l’eau ;



Vendredi 25/03

• 19h : conférence du SABA à la Galerie – Résa resafuveau@gmail.com

Samedi 26/03

• 9h30-12h30 : Nettoyage du Vallat – Résa mveuillet@mairie-fuveau.com

Laissez-vous porter au gré des manifestations festives comme savantes,

dans ce programme qui étanchera votre soif de connaissance, d’action et de plaisir… Tout le monde pourra participer des crèches au Bel Âge, tout le monde est concerné !

+33 4 42 50 49 77

Fuveau

