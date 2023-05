Natur&art, marché floral et artisanal Cours Victor Leydet, 13 mai 2023, Fuveau.

Floréart, marché floral et artisanal s’ouvre au public en centre ville. Hymne à la fleur. Il a bâti sa renommée sur la qualité et la diversité des produits exposés..

2023-05-13 à 09:00:00 ; fin : 2023-05-13 18:00:00. .

Cours Victor Leydet cours Victor Leydet

Fuveau 13710 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Floréart, floral and craft market opens to the public in the city center. Hymn to the flower. It has built its reputation on the quality and diversity of the products on display.

Floréart, mercado floral y artesanal abierto al público en el centro de la ciudad. Un himno a las flores. Su reputación se basa en la calidad y diversidad de los productos expuestos.

Floréart, ein Blumen- und Kunsthandwerksmarkt, öffnet sich dem Publikum im Stadtzentrum. Eine Hymne an die Blume. Er hat seinen Ruf auf der Qualität und der Vielfalt der ausgestellten Produkte aufgebaut.

Mise à jour le 2023-04-28 par Office de Tourisme de Fuveau