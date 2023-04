Foire Chèvre et Miel du Pays d’Aix Cours Victor Leydet, 8 mai 2023, Fuveau.

Cette foire mettra en avant les savoir-faire locaux; des apiculteurs, fromagers, artisans de la région seront présents pour vous régaler!

De nombreuses animations gratuites pour les petits et pour les grands dont un concours de pâtisseries!. Familles

2023-05-08 à 09:00:00 ; fin : 2023-05-08 18:00:00. .

Fuveau 13710 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



This fair will highlight the local know-how; beekeepers, cheese makers, craftsmen of the region will be present to treat you!

Many free activities for children and adults, including a pastry contest!

Esta feria pondrá de relieve el saber hacer local; apicultores, queseros y artesanos de la región estarán presentes para deleitarle

Numerosas actividades gratuitas para niños y adultos, ¡incluido un concurso de repostería!

Diese Messe wird das lokale Know-how in den Vordergrund stellen; Imker, Käser und Kunsthandwerker aus der Region werden anwesend sein, um Sie zu verwöhnen

Es gibt zahlreiche kostenlose Veranstaltungen für Groß und Klein, darunter auch einen Backwettbewerb!

