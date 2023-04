Marché de Fuveau Cours Victor Leydet, 2 janvier 2023, Fuveau.

Un petit marché de producteurs locaux et au coeur du village!.

2023-01-02 à 08:30:00 ; fin : 2023-12-28 12:30:00. .

Cours Victor Leydet cours Victor Leydet

Fuveau 13710 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



A small market of local producers in the heart of the village!

Un pequeño mercado de productores locales en el corazón del pueblo

Ein kleiner Markt mit lokalen Produzenten und im Herzen des Dorfes!

Mise à jour le 2023-01-04 par Office de Tourisme de Fuveau