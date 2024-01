Spectacle Mout Batouk, le Grand Mammouth rue Marius Moustier Fuveau, samedi 10 février 2024.

Spectacle Mout Batouk, le Grand Mammouth rue Marius Moustier Fuveau Bouches-du-Rhône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-10 17:00:00

fin : 2024-02-10 18:00:00

Venez découvrir « Mout Batouk, le Grand Mammouth » Cie Marite – Marie Monfrais

Il y a 30 000 ans, la vie quotidienne d’une tribu d’hommes, de femmes, d’enfants, au fil des saisons. La steppe sauvage et des milliers d’animaux. L’Homme et la Nature en parfaite harmonie.

Muzi raconte le feu, la chasse, les enfants, la caverne. Muzi joue avec les sons, mélodies et percussions du bois, des pierres, des os, des coquillages. Un voyage préhistorique et musical chez nos lointains parents à vivre en famille.

rue Marius Moustier Salle La Galerie

Fuveau 13710 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



