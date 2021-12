Futurs en Brière – Saint-Lyphard Gaëlic’s Pub, 9 janvier 2022, St lyphard.

Futurs en Brière – Saint-Lyphard

du dimanche 9 janvier 2022 au lundi 10 janvier 2022 à Gaëlic’s Pub

Dans le cadre d’un partenariat entre le Parc Naturel Régional de Brière et le Muséum national d’Histoire naturelle, des ateliers ludiques sont organisés par des étudiants et étudiantes du MNHN dans trois villes adhérentes du PNR : Saint-Lyphard, Herbignac et Guérande. Présentation des ateliers : – Retour vers le futur : « Retour vers le futur » consiste à imaginer collectivement un mini-scénario pour le futur d’un territoire (quartier, ville, espace naturel) à partir d’une phrase construite après un tirage de trois cartes. Ce scénario peut être restitué de manière écrite et orale mais aussi sous la forme d’un dessin. – Le Marais enchanté : « Le Marais enchanté » est un jeu de plateau dans lequel chaque joueur.euse incarne un personnage du territoire. Face aux conséquences probables de changement climatique (sécheresse, inondations, salinisation, menace sur certaines espèces…), les participant.e.s tentent de trouver des solutions communes. – La balade sensible : La balade sensible est une promenade permettant aux participant.e.s de prêter une attention particulière à leurs cinq sens en masquant l’un d’entre eux (avec un casque anti-bruit par exemple) tout en leur faisant vivre une « expérience de nature ». Elle vise à faire émerger des ressentis – positifs, négatifs, confus… – qui peuvent passer inaperçus lors d’une « simple » balade. – Il était une fois, ma Brière (jeu en ligne) : « Il était une fois, ma Brière » est un jeu d’écriture en ligne pour imaginer le futur de la Brière. Le principe est d’écrire individuellement plusieurs scénarios (5 lignes maximum) selon les consignes fournies par les animateur.rices : une description d’un lieu, sa version utopique, dystopique, puis un personnage vivant sur ce territoire. Des temps de partage des scénarios et de discussion ponctueront les temps d’écriture. – Carnet sensible (en ligne) : « Carnet sensible » est un jeu individuel où chacun.e, muni.e d’un carnet envoyé au préalable par l’équipe d’animation, va régulièrement se promener dans des endroits de nature familiers, pendant deux semaines, et prend des notes sur ses observations, ses émotions et ses connaissances ! Un temps de partage des expériences sera organisé en janvier.

Dans le cadre d’un partenariat entre le Parc Naturel Régional de Brière et le Muséum national d’Histoire naturelle, des ateliers ludiques sont organisés par des étudiants et étudiantes du MNHN dan…

Gaëlic’s Pub Place de l’Eglise 44410 St lyphard St lyphard Loire-Atlantique



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-09T14:00:00 2022-01-09T17:00:00;2022-01-10T18:00:00 2022-01-10T20:00:00