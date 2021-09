Futurs d’ici Caen, 22 septembre 2021, Caen.

Futurs d’ici 2021-09-22 – 2021-09-26 Rue caponière Rue Caponière

Caen Calvados

L’association de quartier Vent d’Ouest et ses partenaires proposent un programme d’animations alléchant à l’occasion du festival Futurs ici.

Le festival “Futurs Ici” est un foisonnement d’animations pour (re)découvrir les quartiers (Haie Vigné, Saint-Ouen, Hastings, Venoix, Beaulieu), (ré)enchanter le cadre de vie quotidien.

À travers des balades inspirantes, des expositions et visites de sites, des moments de danse et de création ensemble, organisés avec la complicité d’une dizaine de partenaires, Vent d’Ouest invite à comprendre le quartier, explorer les imaginaires et les rêves de quartiers.

Voir la programmation complète

L’association de quartier Vent d’Ouest et ses partenaires proposent un programme d’animations alléchant à l’occasion du festival Futurs ici.

Le festival “Futurs Ici” est un foisonnement d’animations pour (re)découvrir les…

contact@votc.fr https://www.votc.fr/

L’association de quartier Vent d’Ouest et ses partenaires proposent un programme d’animations alléchant à l’occasion du festival Futurs ici.

Le festival “Futurs Ici” est un foisonnement d’animations pour (re)découvrir les quartiers (Haie Vigné, Saint-Ouen, Hastings, Venoix, Beaulieu), (ré)enchanter le cadre de vie quotidien.

À travers des balades inspirantes, des expositions et visites de sites, des moments de danse et de création ensemble, organisés avec la complicité d’une dizaine de partenaires, Vent d’Ouest invite à comprendre le quartier, explorer les imaginaires et les rêves de quartiers.

Voir la programmation complète

dernière mise à jour : 2021-09-17 par