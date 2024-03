FUTUROSCOPE et Vallée des singes hotel futuroscope Chasseneuil-du-Poitou, lundi 8 avril 2024.

FUTUROSCOPE et Vallée des singes dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. 8 – 12 avril hotel futuroscope

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-08T08:00:00+02:00 – 2024-04-08T23:59:00+02:00

Fin : 2024-04-12T08:00:00+02:00 – 2024-04-12T18:00:00+02:00

Vous aimez les sensations ? Mais aussi les animaux ? Ce séjour est fait pour vous. Nous avons sélectionné le Futuroscope, parc de loisirs dont les attractions mélangent approches sensorielles et projections d’images. Puis la Vallée des Singe, parc animalier reconnu, pour sa philosophie et ses qualités. Ces 2 parcs enchanteront vos enfants, c’est certain…

hotel futuroscope Av. René Monory Chasseneuil-du-Poitou 86360 Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « infos@cesl.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0143542211 »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.cesl.fr »}]

futuroscope Vallée des singes