FUTUROSCOPE – BILLET 3 JOURS DATÉ LE FUTUROSCOPE, 5 avril 2023, JAUNAY CLAN.

FUTUROSCOPE – BILLET 3 JOURS DATÉ LE FUTUROSCOPE. Un spectacle à la date du 2023-04-05 à 10:00 (2023-02-09 au ). Tarif : 58.1 à 58.1 euros.

Billet valable trois jours consécutifs à partir de la première date de visite selon horaires d’ouverture du parc Gratuit pour les moins de 5 ans Au Futuroscope, vous serez attiré par une force magnétique irrésistible : votre curiosité.Vous plongerez au cœur d’une tornade avec la nouvelle attraction unique au monde, Chasseurs de Tornades, et vous en sortirez tout ébouriffé. Vous deviendrez astronaute avec Objectif Mars, vous serez propulsé à la vitesse supraluminique et personne ne vous arrêtera. À la nuit tombée, vous rêverez les yeux grands ouverts devant le nouveau Spectacle Nocturne : La Clé des Songes. Vous succomberez à 40attractions et chacun aura sa préférée. Futuroscope, toutes les forces d’attraction.Les prix ne comprennent pas : • L’accès à certaines activités et animations payantes• Les dépenses à caractère personnel, les repas et l’hébergement et toutes prestations non mentionnées dans le descriptif.• Les options de visite.• Les transferts et transports.• Les services Bagagerie, Consigne, ou ParkingLe billet 3 jours consécutifs comprend :L’accès pour 3 journées consécutives, à toutes les attractions du Futuroscope, pour une visite libre jusqu’à la fermeture après le spectacle nocturne (1)(1) Les billets d’entrée donnent un accès illimité et gratuit aux attractions du Parc du Futuroscope sauf pour certaines activités et animations. Ils permettent d’assister au Spectacle Nocturne présenté le soir même de la visite (selon programmation et sous réserve de disponibilités).Les attractions et spectacles peuvent être retardés, modifiés ou annulés sans préavis en fonction des conditions météorologiques ou pour des raisons techniques.Tarif Enfant de 5 à 12 ans inclus Tarif Adulte à partir de 13 ans et + Gratuit pour les moins de 5 ans. Le Futuroscope Le Futuroscope

Votre billet est ici

LE FUTUROSCOPE JAUNAY CLAN AUTOROUTE A10 SORTIE 28 Vienne

Billet valable trois jours consécutifs à partir de la première date de visite selon horaires d’ouverture du parc Gratuit pour les moins de 5 ans

Au Futuroscope, vous serez attiré par une force magnétique irrésistible : votre curiosité.

Vous plongerez au cœur d’une tornade avec la nouvelle attraction unique au monde, Chasseurs de Tornades, et vous en sortirez tout ébouriffé. Vous deviendrez astronaute avec Objectif Mars, vous serez propulsé à la vitesse supraluminique et personne ne vous arrêtera. À la nuit tombée, vous rêverez les yeux grands ouverts devant le nouveau Spectacle Nocturne : La Clé des Songes. Vous succomberez à 40

attractions et chacun aura sa préférée. Futuroscope, toutes les forces d’attraction.

Les prix ne comprennent pas :



• L’accès à certaines activités et animations payantes

• Les dépenses à caractère personnel, les repas et l’hébergement et toutes prestations non mentionnées dans le descriptif.

• Les options de visite.

• Les transferts et transports.

• Les services Bagagerie, Consigne, ou Parking

Le billet 3 jours consécutifs comprend :

L’accès pour 3 journées consécutives, à toutes les attractions du Futuroscope, pour une visite libre jusqu’à la fermeture après le spectacle nocturne (1)

(1) Les billets d’entrée donnent un accès illimité et gratuit aux attractions du Parc du Futuroscope sauf pour certaines activités et animations. Ils permettent d’assister au Spectacle Nocturne présenté le soir même de la visite (selon programmation et sous réserve de disponibilités).Les attractions et spectacles peuvent être retardés, modifiés ou annulés sans préavis en fonction des conditions météorologiques ou pour des raisons techniques.

Tarif Enfant de 5 à 12 ans inclus

Tarif Adulte à partir de 13 ans et +

Gratuit pour les moins de 5 ans.

.58.1 EUR58.1.

Votre billet est ici