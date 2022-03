Futuro Caen, 10 mars 2022, Caen.

Futuro Centre chorégraphique national de Caen en Normandie 11-13 rue du Carel Caen

2022-03-10 – 2022-03-10 Centre chorégraphique national de Caen en Normandie 11-13 rue du Carel

Caen Calvados

Entre l’énergie du danseur brésilien Washington Timbó et le groove du duo musical Mamba De La Suerte, Futuro oppose à notre époque tourmentée le bouillonnement du vivant et la liberté des corps.

Pour leur première collaboration, le danseur Washington Timbó et les musiciens de Mamba De La Suerte portent à travers la fusion des corps et de la musique, un message de tolérance et de respect envers toutes les minorités pour construire un monde harmonieux, plus juste et inclusif. Inspiré des rites extatiques brésiliens du Candomblé, philosophie religieuse de résistance au colonialisme, Futuro tire le fil d’une histoire entre passé et présent afin d’envisager un monde nouveau sans nier ce qui a été. Futuro propose une expérience, entre rituel et représentation, dans laquelle les corps sont ancrés, les gestes sacrés, où la musique s’invente pour rugir mais aussi pour jongler avec les groove répétitifs, où l’improvisation répond à l’engagement collectif du public.Fortement marqué par les traditions afro-brésiliennes, le chorégraphe brésilien Washington Timbó s’est distingué en France, lors de performances au Cabaret sauvage, à la Bellevilloise et au Musée du Quai Branly notamment, ainsi qu’aux côtés du chorégraphe Volmir Cordeiro qui a collaboré à l’élaboration du spectacle Futuro.Mamba de la Suerte, variante originale du groupe Samba de la Muerte, est un duo batterie/claviers formé par Philippe Boudot et Adrien Leprêtre. Nourris de multiples influences, leur devise s’affiche ainsi ” ça danse, ça transe, plaisir et chaleur dans le cœur. ”

© Sylvain La Rosa

Entre l’énergie du danseur brésilien Washington Timbó et le groove du duo musical Mamba De La Suerte, Futuro oppose à notre époque tourmentée le bouillonnement du vivant et la liberté des corps.

Pour leur première collaboration, le danseur…

https://ccncn.eu/evenement/futuro/

Entre l’énergie du danseur brésilien Washington Timbó et le groove du duo musical Mamba De La Suerte, Futuro oppose à notre époque tourmentée le bouillonnement du vivant et la liberté des corps.

Pour leur première collaboration, le danseur Washington Timbó et les musiciens de Mamba De La Suerte portent à travers la fusion des corps et de la musique, un message de tolérance et de respect envers toutes les minorités pour construire un monde harmonieux, plus juste et inclusif. Inspiré des rites extatiques brésiliens du Candomblé, philosophie religieuse de résistance au colonialisme, Futuro tire le fil d’une histoire entre passé et présent afin d’envisager un monde nouveau sans nier ce qui a été. Futuro propose une expérience, entre rituel et représentation, dans laquelle les corps sont ancrés, les gestes sacrés, où la musique s’invente pour rugir mais aussi pour jongler avec les groove répétitifs, où l’improvisation répond à l’engagement collectif du public.Fortement marqué par les traditions afro-brésiliennes, le chorégraphe brésilien Washington Timbó s’est distingué en France, lors de performances au Cabaret sauvage, à la Bellevilloise et au Musée du Quai Branly notamment, ainsi qu’aux côtés du chorégraphe Volmir Cordeiro qui a collaboré à l’élaboration du spectacle Futuro.Mamba de la Suerte, variante originale du groupe Samba de la Muerte, est un duo batterie/claviers formé par Philippe Boudot et Adrien Leprêtre. Nourris de multiples influences, leur devise s’affiche ainsi ” ça danse, ça transe, plaisir et chaleur dans le cœur. ”

© Sylvain La Rosa

Centre chorégraphique national de Caen en Normandie 11-13 rue du Carel Caen

dernière mise à jour : 2022-03-02 par