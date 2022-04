FuturEs « Vie quotidienne et émancipation » avec Lauren Bastide et Geneviève Pruvost Le Carreau du Temple, 7 avril 2022, Paris.

Lauren Bastide invite Geneviève Pruvost, sociologue et chercheuse du CNRS, autour de la thématique Vie quotidienne et émancipation.

La rencontre

Où se situe le politique dans nos existences ? Dans la pensée, bien sûr, dans la participation à la vie démocratique, sans doute, mais aussi et surtout dans notre quotidien. Aucun espace théorique ne réfléchit mieux ce rapport entre vie quotidienne et lutte pour le bien commun que l’écoféminisme.

Geneviève Pruvost, sociologue du travail et du genre au Centre d’étude des mouvements sociaux, et invitée de ce nouveau rendez-vous du cycle FuturEs le démontre avec force dans son dernier ouvrage Quotidien politique, féminisme, écologie, subsistance. En étudiant l’expérimentation d’alternatives écologiques et anticapitalistes mises en place par des communautés dans certains territoires, elle s’interroge sur les notions de travail, de consommation et de survie. Les alternatives écologiques et anticapitalistes contemporaines montrent la voie vers une société égalitaire et durable, et rappellent avec force que l’effondrement actuel du vivant trouve ses racines dans le colonialisme et le travail domestique féminine. Autant d’appels à repenser un rapport au quotidien comme un enjeu révolutionnaire, potentiellement le seul capable de nous sortir collectivement du désastre écologique vers lequel la société industrielle nous pousse inéluctablement.

Redistribution, ancrage dans le biotope, émancipation : recherchons le sens d’un quotidien profondément écologiste, résolument féministe, pour retrouver le goût de l’avenir.

Geneviève Pruvost

Geneviève Pruvost, médaille de bronze du CNRS, est sociologue du travail et du genre au Centre d’étude des mouvements sociaux (EHESS). Ses recherches portent sur la politisation du moindre geste et les alternatives écologiques. Elle a notamment publié, avec Coline Cardi, Penser la violence des femmes. Elle est l’autrice de Quotidien politique – Féminisme, écologie, subsistance paru en septembre 2021.

Uyen Thien Do

Pendant 10 ans, Uyen fut conseillère juridique à Bruxelles, dans un premier temps sur les questions de luttes contre les discriminations, et ensuite sur les questions de biodiversité et de protection de la nature. En 2018, elle s’installe à Combrillac sur le vignoble familial de son compagnon, Florent. En créant un pôle de plantes aromatiques, sauvages et comestibles au cœur du domaine en tant que paysanne-cueilleuse (Born to Be Wild), elle cherche à réensauvager la vigne, à casser la monoculture, à mettre en place une vitiforesterie ambitieuse, à préserver la biodiversité. Avec un BTS viticulture-œnologie en cours, son implication dans les vignes comme au chai est de plus en plus importante. C’est en arrivant en Dordogne que le sexisme rural la frappe de plein fouet, auquel s’ajoutent la charge mentale de 3 enfants en bas âge, le développement de sa nouvelle activité, les aléas climatiques, l’invisibilisation. En 2021, elle donne l’impulsion à la création du Collectif Agricultrices 24, pour que les femmes agricultrices du territoire gagnent en bien-être physique et moral. Le vin qu’elle présente, Orenda, blanc de macération, est sa première cuvée en propre.

