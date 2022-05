FuturEs « Agir pour le futur » avec Lauren Bastide et Camille Étienne Le Carreau du Temple, 20 mai 2022, Paris.

Le vendredi 20 mai 2022

de 19h00 à 20h30

gratuit

En clôture du cycle, Lauren Bastide invite Camille Étienne, activiste, autrice et comédienne, autour de la thématique “Agir pour le futur”.

La rencontre

Pour clôturer le cycle FuturEs, Lauren Bastide choisit de donner la parole à une jeune militante, et de se tourner vers l’avenir, qui se construit là, maintenant, tout de suite. Camille Étienne l’a bien compris, elle qui, à 23 ans, est déjà l’une des figures des mouvements de défense de l’écologie qui essaiment sous l’impulsion d’une jeunesse peut-être plus alerte sur les dangers des changements climatiques que ses aîné·e·s.

Activiste, autrice et comédienne, Camille Étienne milite pour une justice sociale et climatique, et a fondé le mouvement Avant l’orage. Avec d’autres, elle cherche à alerter les dirigeants de l’urgence de la situation climatique, et à les pousser à agir par des mesures concrètes et efficaces. De nombreuses femmes, comme elle, s’investissent dans le mouvement de la jeunesse pour le climat, et pèsent de leur poids pour dénoncer toutes les inégalités et destructions qui touchent les populations mondiales, les femmes étant les premières victimes du changement climatique.

Face au troisième volet du sixième rapport du GIEC (Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat) – qui laisse au monde trois ans pour éviter une catastrophe climatique, après une campagne présidentielle qui n’a laissé presqu’aucune place à l’écologie, et dans un monde de plus en plus touché par des périodes de sécheresse, tornades, tsunamis, pluies diluviennes, de plus en plus importants, une nouvelle génération se lève, et prend la parole, haut et fort. Camille Étienne est parfois considérée comme la porte-parole de ce nouveau mouvement, qui, en utilisant de nouveaux moyens de communication et de lutte comme les réseaux sociaux, prend notre futur en main pour conserver un écosystème habitable.

Informations

Entrée libre dans la salle de spectacle (jauge : 250 personnes maximum)

Visio-diffusion en direct sur YouTube

Cliquez sur le bouton “Définir un rappel” pour recevoir une notification

Autour de la rencontre :

Sélections de livres du Comptoir des Mots sur place lors de la rencontre ou à commander en ligne : cliquez ici

sur place lors de la rencontre ou à commander en ligne : cliquez ici Dégustation de vins nature avec Fleur Godart après la rencontre

Camille Étienne

A 23 ans Camille Etienne est une jeune activiste pour la justice sociale et climatique. Le rapport du GIEC le recommande, il faut agir vite. C’est pour cela que la jeune militante se bat pour alerter les dirigeants de l’urgence de la situation écologique par le biais des réseaux sociaux, avec son compte Instagram et sa chaine YouTube.

Le Carreau du Temple 2 rue Perrée 75003 Paris

