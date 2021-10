FuturEs #2 avec Jeanne Burgart Goutal Le Carreau du Temple, 21 octobre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le jeudi 21 octobre 2021

de 19h à 20h30

gratuit

Pour la deuxième rencontre du cycle FuturEs, la journaliste Lauren Bastide reçoit la philosophe Jeanne Burgart Goutal autour de la thématique “Écoféminisme : Quelles théories pour quelles pratiques ?”.

Philosophe, enseignante en lycée à Marseille et professeure de yoga, Jeanne Bugart Goutal est l’autrice de Être écoféministe. Théories et pratiques (L’Echappée, 2020) et l’une de celles qui ont permis la ré-émergence de la thématique écoféministe dans les médias français ces dernières années. À travers son exploration des textes dits « fondateurs » des années 70, mais aussi des espaces où l’on met l’écoféminisme en pratique, elle a tissé des ponts entre le militantisme radical des un·e·s et les concepts philosophiques des autres, proposant de ce mouvement protéiforme une lecture à la fois complexe et critique. « Être écoféministe » devient sous sa plume s’abriter non pas sous le giron d’une pensée monolithique, mais au sein d’une « bicoque biscornue » où l’on peut puiser une réelle force guérisseuse, de soi, et du monde.

Entrée libre dans la salle de spectacle (jauge : 250 personnes maximum)

Visio-diffusion en direct sur YouTube : bit.ly/futures-video2

Autour de la rencontre :

Sélections de livres du Comptoir des Mots sur place lors de la rencontre ou à commander en ligne : http://bit.ly/futures-livre1

Dégustation de vins natures sélectionnés par Fleur Godart après la rencontre :

Parce que le monde du vin a besoin d’art, de la singularité de chaque personne et de paillettes biodégradables, les vins de Jasmin Swan sont une célébration de la communauté LGBTQIA+. Installée en Moselle Allemande, où la tradition pèse aussi lourd qu’un méchant lendemain de fête au vin conventionnel, elle envoie tout valser en produisant la cuvée “Cucu”, femmage à son amie Drag Queen James the Creature. Là où tous les vignerons produisent du riesling conventionnel et sulfité, Jasmin fait un assemblage de Merlot, Kerner et Gewurztraminer, pétillant naturel couleur de nos joies d’automne. Elle travaille dans l’espoir qu’un jour, en tant que société, nous travaillerons pour la nature et non avec ou contre. 2021 a été l’une des pires années en termes de catastrophes climatiques en Allemagne et en Europe, il est urgent de revoir nos modes de production !

Jeanne Burgart Goutal

Jeanne Burgart Goutal est professeure agrégée de philosophie. Elle enseigne à Marseille. Depuis 10 ans, elle consacre ses recherches à l’écoféminisme, en mêlant réflexion théorique et expérience vécue. Un cheminement ponctué de rencontres, de voyages, de questionnements et d’immersions qu’elle a retracé dans l’enquête philosophique Être écoféministe. Théories et pratiques (L’Echappée, 2020, Prix de la FEP), et dans le roman graphique ReSisters (en collaboration avec la dessinatrice Aurore Chapon, Tana, 2021). Elle se forme également à la transmission du yoga.

Crédit photo : © Henri Hethalmi

En partenariat avec Le Comptoir des Mots, librairie organisatrice du cycle GIRLS power

Programme accessible aux personnes sourdes et malentendantes et traduit en langue des signes française (LSF) avec Paris Interprétation

Le Carreau du Temple 2 rue Perrée Paris 75003

3 : Temple (188m) 3, 5, 8, 9, 11 : République (348m)



Contact :Le Carreau du Temple 0183819330 billetterie@carreaudutemple.org https://www.carreaudutemple.eu/ https://www.facebook.com/LeCarreauDuTemple https://twitter.com/CarreauDuTemple

Date complète :

2021-10-21T19:00:00+02:00_2021-10-21T20:30:00+02:00

