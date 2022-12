FutureNow – Yuval Pick Marseille 3e Arrondissement, 12 janvier 2023, Marseille 3e Arrondissement .

FutureNow – Yuval Pick

2023-01-12 19:00:00 – 2023-01-12

EUR 5 5 Être adulte c’est souvent s’éloigner de la spontanéité…

Avec FutureNow, Yuval Pick entend réactiver l’imaginaire enfantin de chacun et mettre au cœur du spectacle des interrogations et thématiques fondamentales à l’existence de chacun : l’enfance, les racines de la subjectivité, la construction de soi, la créativité.



En guise de processus, le chorégraphe propose à ses danseurs d’extraire de leurs souvenirs un moment clef de bascule : Enfant, étais-je créatif et comment ? Quand, dans ma jeunesse, me suis-je senti différent ? Il les lance à la recherche de l’un de ces points d’appui ou l’une de ces fondations intimes qui forgent le noyau de leur subjectivité, une manière propre de voir, d’appréhender et de vivre le monde. Les réponses des quatre interprètes, faites de mots et de gestes, deviennent la substance abondante dont Yuval Pick s’empare pour créer un montage de fragments, une mosaïque reflétant cette créativité subjective. En résulte une œuvre au foisonnement complexe qui ouvre les portes à l’insolite, au loufoque et à l’humour.



Chorégraphie : Yuval Pick

Assistante chorégraphique : Sharon Eskenazi

Interprètes : Alejandro Fuster Guillén, Madoka Kobayashi, Emanuele Piras, Jade Sarette

Création sonore : Max Bruckert en collaboration avec Pierre-Jean Heude

Lumières : Sébastien Lefèvre

Costumes : Gabrielle Marty en collaboration avec Florence Bertrand

Durée : 50 min

KLAP Maison pour la danse vous donne rendez-vous jeudi 12 janvier à 19h pour : « FutureNow » – Yuval Pick.

http://www.kelemenis.fr/

