Que reste-t-il de l’enfant créatif que nous étions ? C’est la question que s’est posée Yuval Pick, chorégraphe israélien à la tête du prestigieux CCN de Rillieux-la-Pape. Quatre danseurs partent en quête de leur âme d’enfant et proposent un voyage en couleurs où tout est possible. Leur fête joyeuse, vivante et inspirante dessine des formes avec les corps, et l’espace entre eux résonne dans tous les sens. Une pièce à l’écriture savante et légère qui réactive notre imaginaire enfantin, une invitation offerte à tous les jeunes de cœur de 7 à 77 ans. Dans le cadre du festival de danse jeune public Pouce ! en partenariat avec la Manufacture CDCN Bordeaux Nouvelle Aquitaine

Tarifs : 6€, Carte jeune : 5€ // Réservation conseillée

Dans le cadre du festival de danse jeune public Pouce ! en partenariat avec la Manufacture CDCN Bordeaux Nouvelle Aquitaine

